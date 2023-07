Esto es lo que nunca deberías tocar en un hotel si no quieres infectarte de cualquier cosa

Es el objeto que más gérmenes tendría

Muy interesante el artículo que recientemente ha publicado The Washington Post referente a los objetos de una habitación de hotel que más gérmenes poseen, y por lo tanto, no deberías tocar si no quieres infectarte.

Según este texto, una inspectora de la 'American Automobile Association' analizó una de las habitaciones en las que se hospedó en hotel de Alexandria, del estado de Virginia (Estados Unidos). ¿Cuál fue el resultado?

La inspectora comprobó la presencia de gérmenes en diferentes lugares de una habitación de hotel. Durante este análisis, explicó que hubo un objeto que le llamó la atención que hasta hace poco ocupaba la primera posición al poseer la mayoría de bacterias que podía haber en la habitación: el mando de la televisión. Sin embargo, este objeto ya no se encuentra en el top.

Es evidente que los tiempos han cambiado y cada vez vemos menos la televisión, de ahí que el mando de la televisión ya no tenga tantos gérmenes como antes. De esta forma, hay otro objeto que ocupa la primera posición en la lista de zonas con más gérmenes: el interruptor de la luz que se sitúa en la entrada de la habitación.

Cuando entras a una habitación de hotel, lo haces tras un largo viaje, o después de pasar todo el día de turismo por la ciudad. Y tienes que encender el interruptor con una mano que habitualmente está repleta de gérmenes. ¡He ahí la razón!