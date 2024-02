¿Por qué deberías apagar tu iPhone todos los días?

¿Sueles apagar tu iPhone con frecuencia? Probablemente, no lo hagas porque se trata de un hábito poco extendido entre los usuarios de dispositivos móviles, pero en el caso del modelo de Apple, hay varios motivos por los que deberías desconectar por completo tu iPhone durante varios minutos al día. Sigue leyendo para descubrir por qué los expertos recomiendan este pequeño hábito que no conlleva ningún esfuerzo.

Razones para apagar tu iPhone cada día

Cuidar la salud de la batería : si cargamos y descargamos continuamente el teléfono, el ciclo de carga se acaba desconfigurando y se reduce la salud de la batería. Una batería de litio puede durar en perfecto estado entre 300 y 500 ciclos de carga.

: si cargamos y descargamos continuamente el teléfono, el ciclo de carga se acaba desconfigurando y se reduce la salud de la batería. Una batería de litio puede durar en perfecto estado entre 300 y 500 ciclos de carga. Reducir el riesgo de robo de datos. Si tienes algún malware instalado en el teléfono móvil, pero no te has dado cuenta, apagando el teléfono todos los días puedes reducir el traspaso de datos.

Ahora bien, apagar el teléfono por la noche es peligroso si esperas una llamada importante, o bien si no la esperas y la recibes. Hay que encontrar un equilibrio entre mantener el iPhone encendido y apagarlo cuando no lo uses.

Para apagar tu iPhone, es tan fácil como presionar el botón laterla mientras pulsas cualquier botón de volumen. Cuando aparezca Deslizar para apagar, hazlo y habrás completado el proceso.