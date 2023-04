¿Deben pasar la ITV los patinetes eléctricos?

Hay más de un millón de patinetes eléctricos circulando en España La DGT ha comunicado una serie de normas aplicables a partir de 2024

Desde que entraron al mercado, los patinetes eléctricos han gozado de mucha popularidad. Actualmente se estima que hay más de un millón de patinetes eléctricos circulando en España, y después de varios incidentes con ellos en el transporte público, a día de hoy todavía no es necesario pasar una inspección obligatoria. Sin embargo, la DGT ya ha comunicado una serie de normas que podrían cambiar esta práctica a partir de 2024.

Si consultamos el Real Decreto 970/2020, los patinetes eléctricos deben tener una velocidad máxima entre los 6 y 25 km/h para que no sean considerados vehículos de motor. Desgraciadamente, algunos usuarios manipulan este aparato para poder correr a mayor velocidad, una práctica arriesgada que puede provocar un accidente a ellos mismos y a terceros.

Cuando compres un patinete a partir de 2024, será obligatorio tener un documento emitido por la Jefatura Central de Tráfico en el que se especifique que el vehículo cumple con todos los requisitos técnicos necesarios. Si has comprado un patinete en una fecha anterior, podrás circular con él hasta enero de 2027.

Hasta entonces, es de obligado cumplimiento llevar un elemento reflectante, luces, sistema de frenado y timbre. Es muy importante utilizar casco, aunque no en todas las localidades es obligatorio. Por lo tanto, no deberás pasar la ITV con tu patinete eléctrico, pero tendrás que llevar un certificado que asegure que no es un vehículo de motor.