Debate en redes: ¿está cruda o está al punto este trozo de carne?

En algunos países como Argentina, se ha viralizado un vídeo de un corte de carne cruza macerada que ha suscitado un enorme debate. Y es que muchos usuarios aseguran que el trozo de carne está cruda, mientras que otros confirman que está al punto. Dos opiniones contrapuestas que se lanzan por doquier en redes sociales como Twitter (ahora X) o TikTok. ¿Y tú? ¿Qué opinas?

¿Cruda o al punto? El corte de carne más polémico

Aquellos que creen que el trozo del carne del vídeo (puedes encontrarlo más abajo) está crudo, ironizan con el plato: "el veterinario puede salvarlo", en referencia a un animal que podría estar casi vivo. En efecto, no lo está, pero el color de la carne puede hacer creer que se ha cocinado muy poco, quizás lo justo y necesario para que aquellos que se sienten atraídos por la carne poco hecha puedan degustar de esta delicia.

Ahora bien, el color rojo de la carne también puede querer decir que el corte de la carne se encuentra al punto. ¿No has ido nunca a una hamburguesería, has pedido una 'al punto' y te ha llegado con sangre? En realidad la tercera admite este tipo de cocinado, aunque no sea un plato para todos los gustos.

De esta forma, el debate está servido y a través de un vídeo es prácticamente imposible discernir si una carne se encuentra bien cocinada, o en cambio, le falta un toque de cocción.