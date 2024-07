David Bustamante, muy emocionado, actualiza el estado de salud de Àngel Llàcer

Àngel Llàcer lleva unos meses en el foco mediático tras ser hospitalizado en varias ocasiones a causa de una infección provocada por la bacteria Shigella. El catalán entró en contacto con esta durante un viaje a Vietnam.

"El resumen es que sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", escribió en sus redes sociales.

Y es que hoy en día poco sabemos de él. Ahora ha sido David Bustamante el que ha actualizado el estado de salud de su gran amigo Àngel. Lo ha hecho visiblemente emocionado y con la voz cortada.

"Vino a visitarnos hace poco y está muy recuperado y ya va sin muletas y eso", empezaba diciendo. "Es una alegría porque lo hemos pasado todos bastante mal. Él lo ha pasado muy mal, el pobre, y es un amor", ha dicho sobre Llàcer.

David Bustamante también reveló las bonitas palabras que le envió Ángel Llàcer a través de un mensaje: "Además, me escribió unas palabras muy bonitas al terminar agradeciéndome, que no se me va a olvidar, lo que le he dado a este programa y eso es muy generoso por su parte y así que le queremos ya de vuelta porque es un fenómeno, es un amor, lo quiero, lo amo", ha dicho visiblemente emocionado.

Poco a poco se le iba quebrando más la voz. “Se me pone la piel de gallina porque lo ha pasado mal, ha estado chungo. Él nos ha relajado a nosotros cuando le hemos estado escribiendo constantemente, muy agradecido por la preocupación, pero es que se le quiere de verdad. Es una bellísima persona", ha dicho el cantante.