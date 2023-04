David Bisbal se pronuncia públicamente tras la desaparición de su hermano

El hermano del cantante Jose María ha permanecido desaparecido durante 30h La Guardia Civil ha desplegado un operativo de búsqueda

José María Bisbal Ferre, de 54 años, hermano de David Bisbal, protagonizó un gran susto tras desaparecer en Roquetas de Mar. José María obligó a la Guardia Civil a montar un dispositivo de búsqueda "por tierra mar y aire".

Jose María es hermano de David e hijo de José Bisbal y María Ferre Montoya. José María dejó su cómo trabajo de administrativo en el hospital de El Ejido, donde tenía un sueldo fijo como , para convertirse en el road manager del cantante tras abandonar la academia de OT a fin de que no se aprovecharan de la fama de David.

El motivo de la desaparición apunta a ser una depresión tras separarse de su mujer. Ayer mismo dejó un mensaje revelador en sus redes sociales:

"Me has decepcionado, Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa yo te escuchaba y comprendía, no solo eso, sino que te busqué trabajo alternativo. Ahora soy yo el que lo está pasando mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino..."

Tras horas de máxima tensión por la repentina desaparición de José María Bisbal Ferré, la familia de Bisbal respira con tranquilidad. El hermano del cantante ha sido hallado en un núcleo urbano de Roquetas de Mar (Almería) después de una búsqueda exprés con efectivos desplazados por tierra, mar y aire.

La organización SOS Desaparecidos ha confirmado la aparición de José María Bisbal, de 54 años. Tras encontrarlo ha sido atendido por una ambulancia, según fuentes cercanas a la familia. Posteriormente, le han llevado a un hospital y se encuentra "estable" como ha dicho el propio Bisbal.

Tras el hallazgo de su hermano, David Bisbal se ha pronunciado en redes sociales, el cantante ha confirmado las buenas noticias y ha agradecido la colaboración para encontrar a su hermano Josemari, que ha aparecido después de denunciar su desaparición. Lo ha hecho público a través de un story de Instagram:

"Ha sido un momento de máxima tensión para toda la familia, gracias por la preocupación y las muestras de cariño", continúa escribiendo el reconocido artista.

Tras el shock, Bisbal ha pedido "respeto para la privacidad de mi hermano y de mi familia", "ya que esta ha sido una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros".