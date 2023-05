David Bisbal habla por primera vez de su gran pasión fuera de la música

David Bisbal es jurado de 'La Voz Kids' junto con Rosario, Sebastián Yatra y Aitana Ocaña El cantante almeriense ha comentado cuál es su afición desde pequeño

David Bisbal fue tendencia hace unos días por su simpática y espontánea reacción al ver a sus seguidores esperando para hacerse una foto con el artista. Su "¿Cómo están los máquinas?" ha sido viral en redes sociales y protagonista de números memes, algo que ha hecho que el cantante esté de absoluta moda.

El cantante almeriense combina su carrera musical con su trabajo en televisión. Desde su primera edición, David Bisbal es jurado de 'La Voz Kids', tanto en su etapa de Telecinco como ahora, en Antena 3. Este año repite su papel como jurado junto a Rosario, Sebastián Yatra y Aitana Ocaña.

Hay una sección del programa, que siguiendo con la temática infantil, consiste en jugar al comecocos. Esta prueba esconde una pregunta detrás de cada color y en una de ellas, ha revelado una de las grandes pasiones de su vida y que afición tiene además de la música.

El artista andaluz fue preguntado por su ídolo de la infancia, algo que tiene bastante claro. "Mi ídolo deportivo fue Miguel Indurain", respondía Bisbal. "No siempre es todo nivel musical. Cuando era un niño también me gustaba muchísimo el deporte. Me gustaba mucho el fútbol, pero realmente, mi deporte favorito siempre ha sido el ciclismo".