Daniel Sancho habló con la familia de Edwin poco después de asesinarlo: Esto fue lo que dijo

Daniel Sancho se ha declarado culpable del asesinato y desmembramiento de un cirujano colombiano en Tailandia El hijo de Rodolfo Sancho podría enfrentarse a la pena de muerte o cadena perpetua según las leyes del país

Hace 3 días que el caso de Daniel Sancho abría todos los telediarios. El hijo del conocido actor español, Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia acusado de asesinar y descuartizar el cuerpo de Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años con el que presuntamente mantenía una relación sentimental, un dato que posteriormente Daniel negó.

Detenido en Koh Phangan como principal sospechoso del caso, Daniel Sancho se confesó como culpable del caso. El joven llegó a la isla el 31 de julio donde se encontró con la víctima Edwin Arrieta que fue encontrado desmembrado en un vertedero y en el mar.

Se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con Edwin desde hacía un año. El español confesó que lo conoció por Instagram hace un año y mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él. Según explicó el joven, Edwin le tenía amenazado con difundir fotografías íntimas "para hacer temblar la reputación de su familia".

Daniel Sancho se declaró culpable, pero comentó que cuando se intentaba alejar de Arrieta, le amenazaba: "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

Durante estos días, el propio Daniel ha reconocido el crimen y ha colaborado con la policia tailandesa, llevándoles a dónde compró el material para cometer el asesinato y los lugares por los que esparció el cuerpo del cirujano. El hijo de Rodolfo Sancho, se encuentra en disposición judicial y reside en prisión dessde el lunes, se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua o pena de muerte si es juzgado bajo las leyes del país.

Sancho habló con la hermana de Edwin el día del crimen

Mientras se conocen más detalles del crimen, la hermana de Edwin, ha hablado con los medios y ha revelado que ella misma habló con Sancho el día del asesinato. Darlin Arrieta, ha roto el silencio y ahora carga duramente contra Daniel, exije que se le aplique la máxima pena por la muerte de su hermano.

Darlin ha revelado que el mismo día del crimen al no tener noticias de su hermano, intentó contactar con él a través de sus contactos en Instagram y ahí encontró el perfil de Sancho. Al ver que había publicado una storie de Koh Phangan le preguntó por su heramno y el joven de 29 años le dijo que le había perdido el rastro en la playa y no sabía nada de él.