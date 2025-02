Dani Martín se sincera sobre la muerte de su hermana: "Tenía 75 llamadas perdidas de mi madre"

Dani Martín ha sido el último protagonista de 'Lo de Évole'. En el programa, se ha sincerado sobre la faceta más desconocida de su vida. El cantante de 'El canto del loco' es uno de los artistas españoles más conocidos, debido al éxito del grupo y su carrera individual. Durante la entrevista con Jordi Évole, ha hablado sobre uno de los momentos más duros de su vida.

Hace 16 años del fallecimiento de su hermana, Miriam Martín. Uno de los peores momentos que recuerda, y que le cambió su vida para siempre: "Yo maduro con la muerte de mi hermana, que es un bofetón terrorífico que de repente te tambalea y te coloca en un rol completamente desconocido para ti", comenzaba diciendo.

Miriam falleció de un infarto cerebral con 34 años, de forma repentina e inesperada. "Estaba durmiendo. El teléfono estaba en el salón, cargando", comenzaba. "Voy y tenía 75 llamadas perdidas de mi madre. Devolví la llamada... Y me dijo que mi hermana había fallecido. Una historia dura. Y dura sobre todo para ellos porque pierden a una hija. Y colocar eso... Yo creo que no colocas en la vida", le contaba al presentador.

La situación fue muy difícil, y al cantante le resulta complicado describir la sensación que tuvo al recibir la noticia. "Últimamente, utilizo mucho esta frase. ¿Tú te has comido algún tripi alguna vez? Pues es como comerse un tripi. Es una historia con la que cuando te acostaste no contabas y a la mañana siguiente sucede, que mi hermana se muere".

Aunque su ausencia todavía causa dolor, Dani Martín ha aprendido a hablar de ella desde otra perspectiva: "Han pasado 15 años, me he trabajado, que es lo esencial. A día de hoy lo hablo con calma, con sosiego. Hemos vuelto a celebrar las Navidades. Hubo una época que no apetecía celebrar. Y tampoco apetecía hablar de Miriam".

Sin embargo, es algo que ha cambiado con el paso del tiempo: "Yo ahora hablo de Miriam y me gusta hablar de mi hermana. La quiero mucho, ha sido una persona increíble. Era una crack", continuaba. "Era una veterinaria maravillosa y una gran tipa. Muy discreta, completamente diferente a mí, no le gustaba ser vista, no le gustaba que la gente supiera que era la hermana del de 'El Canto del Loco' (...) Pero la vida decidió que fuera así. Mi psiquiatra dice: '¿Y por qué no?". Posteriormente, el cantante le dedicó a su hermana la canción 'Mi lamento', dentro de su primer disco en solitario, 'Pequeño'.