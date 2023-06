Dani Alves reacciona tras saber que seguirá en prisión: "Se probará que no soy culpable"

La defensa de Dani Alves había solicitado la excarcelación del jugador por arraigo familiar y el proyecto de vida que tiene en Barcelona El brasileño se quedará en prisión provisiona ya que la Audiencia de Barcelona considera que el "riesgo de fuga permanece"

La defensa de Dani Alves había solicitado la excarcelación del jugador por arraigo familiar y el proyecto de vida que tiene en Barcelona, un recurso que la Audiencia de Barcelona no ha aceptado. Por lo tanto, el brasileño se quedará en prisión provisional ya que el tribunal provincial considera que el "riesgo de fuga permanece".

Además, la audiencia señala que no existe ninguna medida cautelar que "neutralice con suficientes garantías" su fuga de España. Esta decisión resulta un nuevo revés después de ser acusado por agredir sexualmente a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. En espacio televisivo 'En boca de todos', el periodista Nacho Abad ha comentado la reacción del futbolista tras la negación de libertad provisional.

Dani Alves insiste y reitera su inocencia asegurando que las diferencias entre sus testimonios, que marcaban diferencias en la versión de los hechos, buscaban salvar su matrimonio.

"Solo dos personas saben lo que pasó y sobre todo lo que no ocurrió. Estoy diciendo la verdad. Creo que todo el mundo entiende que intentara salvar mi matrimonio y por eso dije lo que dije en un primer momento. Ese fue el único motivo y no tengo nada que ocultar. Se habla de infinitas versiones y solo he declarado dos veces ante la jueza", exponía el programa de Cuatro.

"Llevo desde el 20 de enero en prisión y todavía no se me ha juzgado. Se probará que no soy culpable y fue una relación consentida. Jamás se me pasaría por la cabeza imponer el acto sexual a nadie como se ha escrito". El jugador brasileño subraya su colaboración con la Policía. "Acudí a la policía por voluntad propia desde México y renuncié marcharme a Brasil, país que no hubiera colaborado con España en mi entrega. Lo hice para defenderme y probar mi inocencia".