Dani Alves, hundido tras la decisión de Joana Sanz

La modelo canaria publicó este pasado miércoles una carta en la que dejaba clara la ruptura con el futbolista El brasileño está en prisión desde el pasado 20 de enero

Dani Alves está en prisión provisional desde el 20 de enero por una presunta violación el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. El brasileño empezó su condena en Brians 1, pero tres días más tarde le cambiaron a Brians 2.

Este pasado miércoles, Joana Sanz publicó en su Instagram una carta en la que deja clara su separación con el futbolista. Tras las acusaciones de violación, la canaria ha dado un paso adelante y ha confirmado que pasa página. "Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma".

La pareja comenzó su historia de amor en el 2015 y ha puesto fin en 2023: "Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", publicó Joana Sanz.

La modelo canaria ha recibido mucho apoyo en las redes sociales, pero no todas las opiniones han sido buenas, y es que el hermano de Dani Alves se ha mostrado enfadado con la actitud de su excuñada: “esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre”.

Según han comentado en ‘Cuatro al día’, Dani Alves no está bien. La ruptura con Joana Sanz le ha dejado “completamente hundido y está muy nervioso”. Además, han confesado que no quiere relacionarse con nadie en prisión, se limita a estar en su celda.