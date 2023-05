Así es 'Dance (Our own party)', la canción de Malta para Eurovisión 2023: letra y videoclip

Una canción indie pop de la banda maltesa The Busker Malta llega a Eurovisión dispuesta a poner al público a bailar

Ya está todo listo para que empiece el festival de la canción más esperado: Eurovisión 2023. En el certamen, treinta y siete países trataran de alzarse con el micrófono de cristal en Liverpool, ante la atenta mirada de millones de eurofans que ya han empezado la cuenta atrás esperando el 13 de mayo.

A pocos días de la final, la batalla musical comienza. La misma semana del evento se disputarán las dos semfinales: el martes 7 y jueves 11 que determinarán qué países acompañarán al Big Five y Ucrania en la gran final del concurso. Todo el evento podrá seguirse íntegramente por La 1 de RTVE.

Malta defiende Eurovisión 2023 con 'Dance (Our own party)'

Malta llega a Eurovisión 2023 dispuesta a armar su propia fiesta. 'Dance (Our own party)' es el tema de The Busker, que pone a toda Malta a bailar bajo un indie pop con una melodía marcada por los toques de saxo.

The Busker es una banda maltesa formada por Dav. Jr Grech -cantante, bajista y tecladista-, Jean Paul Borg a la batería y Sean Meachen al saxofón. El tema se inspira en el pop de la década de los 60 como 'The Beach Boys'. La banda empezó publicando covers en YouTube y ahora tiene dos álbumes: Telegram (2017) y Ladies and gentlemen (2018).

Videoclip de 'Dance (Our own party)' - The Busker

Letra de 'Dance (Our own party)' - The Busker

Wait now, can you speak up

It's a little bit loud

I'm a little bit lost, oh

Fogged up

Might be the drinks

Or the social tease of anxiety

The tension

I'm getting

The faces I drew on

I can't focus

Should've known this

When the tik gets toking I'm gone

I feel better

In my sweater

I got my stereo

I'll play you songs you know

But hey, wait

What you say?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

It's on

Yeah, we go outside

Take the very first ride

Try to save our night

If you're keen

I got some indoor shoes

I can offer you

Get you in the groove

The tension is lifting

Another moment would've been too much

It's the real me

Our own party

Our own party

(Our own party, oh)

I feel better

In my sweater

Gaga Radio

Is this the song you know?

But hey, wait

What you say?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

I feel better

In my sweater

Gaga Radio

Is this the song you know?

But hey

What you say?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?

Do you want to dance?