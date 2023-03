Este es el más que curioso regalo que L-Gante ha hecho a Broncano en su visita a La Resistencia

El artista argentino le llevó al presentador del programa una bebida con sabor a marihuana "¡Eres el Broncano marihuana!", bromeó el cantante después de que Broncano probará su curioso regalo

Como bien sabéis, las entrevistas de La Resistencia nos dejan siempre con momentos más que divertidos y de lo más curiosos, algo que en esta última no ha sido para nada la excepción.

El cantante argentino L-Gante fue al programa presentado por David Broncano y, por supuesto, se sometió a las preguntas clásicas que se suelen realizar en el show y también habló de su vida.

Ahora bien, lo que más nos ha llamado la atención es el regalo que el cantante le llevó al presentador. De hecho, este regalo parece que fue creado para la ocasión, puesto que estamos hablando de una bebida con un sabor bastante curioso, por decirlo de alguna manera. Concretamente, L-Gante le llevó a Broncano una bebida con sabor a marihuana, una que, según parece, el argentino había creado. El artista, conocido mundialmente tras la #38 Session con Bizarrap, reveló que tiene por costumbre fumar y expresó cómo se siente. "Cuando fumo mucha me quedo como en pausa", afirmó.

Lejos de evitar probarla, el presentador del programa de Movistar+ no dudó en darle un tiento y decir lo siguiente: "Está rico esto. Está bueno y no noto que me haga ningún efecto". Al ver cómo disfrutaba de la bebida, el cantante argentino bromeó con la situación diciendo esto: "¡Eres el Broncano marihuano!", expresó en tono de broma L-Gante. Como es de esperar, el comentario del artista provocó la inmediata reacción del presentador, que no pudo contener las risas y admitir que le había gustado el regalo.

L-Gante acaba de crear el Broncano marihuano.



Si este programa empieza a irse (más) a la mierda, recordad este día como punto de inflexión. pic.twitter.com/IsdlhUeX6J — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 21 de marzo de 2023

Por otro lado, como comentábamos al principio, L-Gante contestó con sinceridad a las preguntas sobre el dinero y las relaciones sexuales. "La respuesta es fácil, no sé cuanto dinero tengo en el banco. Pero gracias a Dios, tenemos trabajo y estoy tranquilo", expresó sobre la primera cuestión. Sobre el asunto relacionado con el sexo, L-Gante dio un dato aproximado que, eso sí, resultó de lo más sorprendente: "Alrededor de 20 y 30 veces, pero no siempre estoy en casa...".