El curioso negocio de Cristiano Ronaldo que encanta a los españoles tiene sede en Ávila

Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que más ha desarrollado su faceta empresarial fuera del campo. El futbolista portugués cuenta con restaurantes, gimnasios, hoteles, clínicas capilares y ahora, este nuevo emprendimiento. Este producto encanta a todo el mundo, pero a los españoles todavía más porque es de Ávila.

El ganador del balón de oro ha presentado recientemente su nuevo negocio, una marca de agua embotellada llamada URSU. Su agua proviene de Castilla y León y el eje de la empresa está ubicado en Aguas Minerales de Ávila, ubicada en la laguna de El Oso. Cristiano ha invertido aproximadamente 10 millones de euros, ampliando la plantilla de trabajadores de 25 hasta los 60 empleados.

Cristiano Ronaldo, ahora futbolista del Al Nassr FC, Aitor Sánchez, un divulgador y nutricionista y Francisco Ferreria, administrador de Aguas Minerales de Ávila tienen la intención de "mejorar la calidad de vida de la población en general". Desde el sitio oficial de la marca se define como "mucho más que agua".

Yesterday , we are making one of my lifelong dreams a reality: investing and offering you something that drinks from the very essence of life and health and has played a vital role in shaping who I am today. Here is URSU alkaline and antioxidant water 💧 pic.twitter.com/HSymJVlALP