Así fue el curioso momento en el que Taylor Swift se tragó un bicho en concierto

Así fue como ocurrió el curioso accidente El bicho tenía ganas de darlo todo en pleno concierto

Taylor Swift está en boca de todos, ya sea por su increíble carrera musical que parece estar en su mejor momento, o por las sospechas de un posible interés amoroso por Fernando Alonso que podría ser mutuo. Pero en esta ocasión ha sido noticia por un curioso accidente que ha ocurrido durante uno de sus últimos conciertos, cuando estaba hablando a sus fans y de repente se ha tragado un bicho.

La cantante está de gira con su 'The Eras Tour', y fue el pasado fin de semana cuando hizo una parada en Chicago para dar uno de sus conciertos. Lo que nadie se esperaba es que en dicho concierto tendría lugar uno de los momentos más comentados de toda la gira, un momento que quedó grabado en vídeo.

La cantante se sintió rápidamente avergonzada de lo que le había ocurrido y decidió hablar directamente a sus fans de la situación: “Me acabo de tragar un insecto, lo siento mucho”, explicaba mientras intentaba sacarse al intruso de la garganta. “Es tan estúpido. Delicioso. Oh Dios. ¿Hay alguna posibilidad de que ninguno de vosotros haya visto eso? Está bien... Voy a tratar de no volverlo a hacer. Esto volverá a suceder esta noche. Hay tantos errores. Hay mil de ellos”, bromeaba Swift.

Accidentes como este pueden ocurrir siempre, y más cuando los conciertos se dan en espacios al aire libre o en lugares con el techo descubierto. Al final el concierto pudo seguir y todo quedó en una curiosa anécdota que ha dado la vuelta a todo el mundo por internet.