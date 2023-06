El curioso dato sobre la sequía y los embalses que Roberto Brasero ha aplaudido

Es un dato destacable en la sequía que aún seguimos viviendo

España atraviesa una situación de sequía que ni las últimas lluvias y tormentas han conseguido paliar. El gran problema fue que la primavera no solo fue cálida, también seca, y las precipitaciones de carácter torrencial que han caído en buena parte de España durante los últimos días no han conseguido revertir la situación de los pantanos y embalses.

Sin embargo, Roberto Brasero, experto meteorólogo de Atresmedia, ha publicado un dato esperanzado en su cuenta oficial de Twitter: "suben los embalses. La subida ha sido mínima (60 hm3), pero pero es que no subían desde el pasado 28 de marzo (que también subieron un 0,1%). 105 días después, vuelven a subir nuestras reservas de agua".

Eso sí, como apunte, los embalses "tampoco están para tirar cohetes" y las precipitaciones irán cesando a lo largo de las próximas horas, por lo que el descenso podría volver de un momento a otro.

🔴#ULTIMAHORA



___________ ⬆️SUBEN LOS EMBALSES ⬆️ __________



La subida ha sido mínima (⬆️60hm3) pero es que no subían desde el pasado 28 de marzo (que también subieron un 0,1%)



105 días después VUELVEN A SUBIR NUESTRAS RESERVAS DE #Agua 💧



aunque tampoco están para tirar🚀 pic.twitter.com/mzUd1kv3DR — Tutiempo (@tiempobrasero) 13 de junio de 2023

¿Por qué las lluvias torrenciales no ayudan a subir los pantanos?

A pesar de que las cantidades de agua que han caído en España entre finales de mayo y principio de junio son destacables, se tratan de precipitaciones localizadas (no generalizadas), por lo que no abarcan una gran superficie. Además, el agua que cae con esta intensidad no se absorbe de forma correcta por la tierra, por lo que las reservas hidrográficas que hay bajo nosotros (acuíferos, principalmente) siguen medio vacíos.