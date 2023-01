La curiosa rutina de trabajo del organista de New York Knicks

Cualquiera que se ponga un partido de la NBA sentirá admiración por la ambientación de los estadios En las últimas horas se ha hecho viral un nombre propio, el de Ray Castoldi

Cualquiera que se ponga un partido de la NBA sentirá admiración por la ambientación de los estadios. Música, bailes, shows y efectos especiales varios acompañan a los partidos y le dan un toque único a la competición.

En las últimas horas se ha hecho viral un nombre propio, el de Ray Castoldi, encargado de manejar el órgano del Madison Square Garden de Nueva York, estadio donde juegan como locales los New York Knicks.

Ray Castoldi aka Phantom of the Garden, the organist at MSG for 34 years. @nyknicks pic.twitter.com/Jc8JsyEstV