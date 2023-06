La curiosa reacción de una mujer tras pedir un tartar en un restaurante: "Pedí que me lo cocinaran"

La protagonista de la noticia ha compartido las reacciones de sus amigos y no tienen ningún desperdicio "La mesera indignada y molesta me hizo el favor"

Ahora que se acerca el fin de semana, seguro que muchos de vosotros estáis deseando aprovecharlo para salir a comer o cenar fuera, ya sea en compañía de familia, amigos o pareja. Sea como fuere, cabe decir que estos momentos, por lo general, suelen generar situaciones divertidas y que hacen que nuestro fin de semana, o cualquier otro día, sea más satisfactoria.

Pues bien, la usuaria de Twitter @natalialunares seguro que recordará durante mucho tiempo lo que le ocurrió en un restaurante. De hecho, ella misma dejó constancia en la mencionada red social, algo que ha generado muchas reacciones. Cabe mencionar que su respectivo tuit ya lleva casi 3 millones de reproducciones, así que, evidentemente, ha tenido mucho recorrido.

"Me equivoqué de plato y terminé pidiendo carne cruda, pedí el favor de que me la cocinaran un poco más. La mesera indignada y molesta me hizo el favor", ha escrito junto a las fotos de lo que es un tartar acompañado de verduras y patatas fritas. Ahora bien, lo curioso de esto son las reacciones de sus amigos franceses en Instagram al ver que la camarera del restaurante le tuvo que pasar la carne por la sartén. Sin duda alguna, esas reacciones no tienen ningún desperdicio.

Conté la historia en Instagram y mis amigos 🇫🇷 automáticamente: pic.twitter.com/sC3Nf5v9qD — Natalia (@natalialunares) 31 de mayo de 2023

