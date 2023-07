Esta es la curiosa actividad con la que se relaja Yolanda Díaz

La líder y candidata del partido político Sumar a la presidencia del Gobierno, ha compartido su curiosa forma de relajarse Yolanda Díaz ha publicado un vídeo en que explica cómo es un día de campaña electoral

Yolanda Díaz ha sido una de las protagonistas del debate electoral que se realizó en la jornada de ayer junto a Pedro Sácnhez y Santiago Abascal. Sin embargo, su nombre se ha hecho viral en redes sociales por otro motivo.

La líder y candidata del partido político Sumar a la presidencia del Gobierno, ha compartido su curiosa forma de relajarse.

Mediante una entrevista con el diario 'Público', Yolanda Díaz ha publicado un vídeo en que explica cómo es un día de campaña electoral mientras plancha. La pieza audiovisual recibe el nombre de 'Un día con Yolanda' y comienza con la vicepresidenta segunda del Gobierno planchando una camisa.

"Carmela se fue justo ayer para Galicia", comenzaba la escena mostrando la Yolanda Díaz más personal. Además, empieza a explicar el poco descanso que tiene durante la campaña, diciendo que tan solo duerme "dos horas al día". Aunque, lo que más ha llamado la atención no ha sido su descanso, sino su afición a la plancha.

"Suelo planchar porque me encanta planchar y me relaja", explicaba la ministra de Trabajo y Economía Social. "Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días planchando. Cuando llego de trabajar me concentro, me pongo, me fijo en un punto y plancho, plancho mi ropa y la de todo el mundo", revelaba Yolanda Díaz.