Si cumples esto, es probable que tu relación dure toda la vida

La búsqueda del amor verdadero es uno de los temas universales de la humanidad. No obstante, más allá de encontrarlo, parece todavía más difícil mantenerlo. Encontrar una pareja para toda la vida puede resultar más complicado en estos tiempos. No obstante, hay unas características que podrían indicarte que has encontrado a la persona perfecta.

Los especialistas suelen tener claros los elementos básicos para que una relación funcione: aprender a debatir las cosas, consensuar pactos, compartir intereses, etc. Ahora bien, hay una característica fundamental de la que no se habla tanto. Según cuenta Wendy L. Patrick, experta en conducta, un estudio ha encontrado la clave para saber si dos personas tendrán una relación duradera.

Después de investigar múltiples parejas, han determinado que las que seguían enamorados con el paso del tiempo tienen una característica en común. Todas las personas sentían que su pareja seguía siendo la misma persona de la que se enamoraron al principio de la relación.

Esto puede parecer un dato sorprendente, puesto que lo normal es que las personas evolucionen con el paso del tiempo. Sin embargo, a lo que se refieren estas personas es a los valores y las características fundamentales por las que un día se enamoraron.