Cuidado con esta web que simula ser de la DGT y te puede costar dinero

Concretamente, si caes en la trampa tendrás que pagar 9 euros por la etiqueta ambiental "Puede inducir a error a los usuarios y provocar que paguen más por un trámite que cuesta solo 5 euros"

Atentos a este post, porque ya os avisamos que esto os interesa y mucho. Desde la asociación FACUA-Consumidores en Acción han denunciado ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid a una web que, según parece, se hace pasar por la web de la Dirección General de Tráfico (DGT) para cobrar 9 euros por la etiqueta ambiental para vehículos.

Como apuntan desde FACUA, la página dgt-online.com emplea unos colores similares a los del propio portal web de la DGT, pero no informa, al menos no de forma demasiado visible y efectiva, de que se trata de un lugar privado.

De hecho, esta web usa un logotipo muy similar al de la Dirección General de Tráfico en la cabecera de la propia web, acompañado del color azul en su diseño, lo que, según ellos, "puede inducir a error a los usuarios y provocar que paguen más por un trámite que cuesta solo 5 euros si se hace directamente sin páginas intermedias".

Por otro lado, consideran que "el nombre de la web puede inducir a creer que se trata del organismo de Tráfico ya que no advierte de que no es su página oficial hasta su final, donde se puede leer 'distribuidor autorizado, no somos la DGT'".

Sin duda alguna, conviene estar atento a este tipo de jugarretas y, en este caso concreto, id con cuidado para no tener que acabar pagando de más por algo que cuesta casi la mitad de lo que el mencionado sitio oferta.