El cruce de palabras entre Luana Piovani y Neymar: "Es un pésimo modelo a seguir"

La actriz Luana Piovani ha cargado contra el futbolista Neymar después de que el futbolista apoyara la privatización de las playas. El astro brasileño no se quedó callado y respondió a las críticas, llamando "loca" a la intérprete. Piovani no ha detenido esta cadena de respuestas, y ha vuelto a cargar contra el ex jugador del Fútbol Club Barcelona y Paris Saint-Germain.

Después de que Neymar le contestara, Luana respondía a través de sus historias de Instagram: "Sé que todos están esperando que responda aquí sin palabras ni límites, pero no hay evidencia contra la evidencia", escribió en un primer momento. "Estoy aquí para mantenerme bella, criar a mis hijos, hacer mis deportes y crear mi stand-up", terminaba diciendo.

Además, volvió a publicar mensajes de sus seguidores que la apoyaron en esta discuta contra el jugador brasileño: "Cállate Neymar, ¿Por qué todo hombre llama loca a la mujer sin discutir?", decía uno de los seguidores de la actriz. Más tarde, Piovani volvió a criticar a Neymaren una serie de historias publicadas el jueves 30 de mayo.

Luana afirmaba que el futbolista "hizo mucho por Brasil", pero "terminó todo lo que hizo". "¿Cómo puedes ser un personaje tan malo? [...] Echas un vistazo atrás y piensas: '¿Te gustaría que tu hija se casara con él? ¿Te guistaría que tu hija tuviera un hijo con él?", decía la intérprete. "Tal vez la gente que piensa en su dinero diga que sí, pero solo mamá sabe que ninguna cantidad de dinero aliviará nuestra fatiga mental", añadía.

Piovani cargó duramente contra Neymar, diciendo que es "un pésimo modelo a seguir como ciudadano, padre, hombre, marido y compañero". Seguidamente, contestó a un usuario que le espetaba que el brasileño había sido buen padre: "Una persona que engaña a una mujer durante el embarazo no puede ser un buen padre porque la madre no tiene en cuenta al niño. Cuando un padre lastima a una madre, lastima a su hijo".

Neymar Jr. utilizó sus redes sociales para desmentir los comentarios de Piovani: "Chicos, creo que abrieron la puerta del hospital y dejaron salir a una loca que no quiere sacar mi nombre de la boca. Cualquiera que trabaje en el hospital donde ella estuvo, por favor síganla. Es complicado. Creo que quiere algo conmigo, es imposible. No saques mi nombre de tu boca. Es genial", decía el delantero.

Seguidamente, el brasileño publicó una historia con un escrito en el que continuaba su discurso. "¿Quieres ser famosa, hija mía? Ha pasado el tiempo desde que eras una gran actriz, no tengo nada que decir sobre ti. Pero ahora... ponte el zapato en la boca, si no hablarás. Otra cosa... ¿Quieres hablar de mi personaje? Ni siquiera me conoces, no sabes de dónde vengo, por lo que he pasado, no conoces mi vida, no sabes nada. ¿Y quieres hablar de mis hijos? Yo no te entiendo. Nunca hablo de tus hijos, siempre los traté muy bien. Y por cierto, ellos me aman", terminó diciendo.