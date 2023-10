La cronología de la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce

La relación entre la cantante y el jugador de la NFL copa todas las portadas en la prensa estadounidense Esta es la cronología del romance entre Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce son, sin lugar a dudas, la pareja del momento. La relación entre la cantante y el deportista ha acaparado todas las miradas, y es que en tan solo unas semanas hemos visto una cara de la artista que nunca antes había mostrado. ¿Cómo se fraguó el nuevo romance?

UN ENCUENTRO FALLIDO

Según apuntan reportes estadounidenses, una de las claves fue que Travis Kelce, jugador de fútbol americano para los Kansas City Chiefs, atendió al concierto que Taylor Swift realizó en el Arrowhead Stadium el día 8 de julio de 2023, feudo del equipo de la NFL en el que juega él. Esa noche el jugador llegó incluso a intercambiar "brazaletes de la amistad" con otros fans, un símbolo muy habitual e identificativo de los 'Swifties'.

Días más tarde, Travis reconoció que trató de conocer a Taylor tras el concierto, pero que finalmente no se pudo dar. "Me decepcionó no poder hablar con ella antes o después del 'show. Quería darle un brazalete con mi número" afirmó el deportista en su podcast llamado 'New Heights'

LA PRIMERA 'BOMBA'

Durante todo el mes de agosto se rumoreó sobre esta relación, pero no fue hasta el pasado 20 de septiembre cuando todo estalló. Jason Kelce, hermano de Travis y también jugador de la NFL para los Philadelphia Eagles, afirmó que "todo es 100% cierto" cuando le fue preguntado sobre si sabía algo sobre este 'romance' de su hermano con la famosísima cantante.

A partir de ahí, las redes sociales se dinamitaron y toda la rumorología empezó a cobrar sentido. Travis, en el 'Pat McAfee Show', comentó públicamente que estaría encantado de invitar a Taylor a ver un partido de sus Chiefs en casa: "Te he visto darlo todo en Arrowhead. Quizás tengas que volver, ahora para verme jugar a mí y ver quién enciende más el estadio". Entre todos estos comentarios al programa, el jugador comentó entre risas que "estaba lanzando la pelota al jardín de la cantante", para ver si le seguía el juego.

TAYLOR ACEPTA LA INVITACIÓN

Y llegó el momento. El día 24 de septiembre, Taylor Swift fue vista en el palco VIP del estadio de los Kansas City Chiefs para ver el partido ante los Chicago Bears en el 'Sunday Night Football', el horario 'primetime' de fútbol americano en Estados Unidos. Las cámaras captaron a la cantante exultante con el partido, más aún con el touchdown de recepción logrado por Travis Kelce, una anotación que Taylor celebró con los amigos y familia del Tight End.

Taylor Swift en el palco del Arrowhead Stadium, estadio de los Chiefs de Kansas City | WILLIAM PURNELL

Una vez finalizó el encuentro, ambos fueron vistos en los túneles de vestuario saliendo juntos del pabellón, Taylor vistiendo indumentaria de los Chiefs y Travis con un outfit que recordó a la estética del álbum '1989' de la exitosa cantante.

Taylor también fue vista el 1 de octubre en el Metlife Stadium de Nueva York para ver en directo la visita de los Chiefs ante los Jets, confirmando aún más todos los rumores. A partir de ahí, han seguido todo tipo de declaraciones de ambos protagonistas, incluso la madre de Kelce, Donna, que afirmó que no era fan de su música antes todo esto. "Mi era es otra, pero obviamente, el talento es talento". La madre de Travis, habitual en las gradas para ver jugar a su hijo, confirmó que "todo esto está siendo más salvaje semana tras semana".

Según apuntan los portales norteamericanos, Taylor y Travis siguen conociéndose y no están saliendo de manera formal.