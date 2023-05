Críticas a Bertín Osborne por su opinión sobre la relación de Enrique Ponce y Ana Soria

Bertín ha opinado sobre la mencionada relación y ha aludido a la diferencia de edad “Ella es una monada de niña pero la cuestión de la edad"

Algunos ya sabréis que esta noche se dejarán caer en 'El Hormiguero' Ana Soria y Enrqiue Ponce para hablar sobre algunos detalles que no han salido a la luz sobre su relación, una que en su momento ocupó una gran cantidad de titulares y espacios televisivos a nivel nacional.

Ahora bien, la pareja ha sido noticia antes de esa visita al programa de Antena 3, puesto que Bertín Osborne no ha dudado en opinar de forma inesperada sobre la mencionada relación, algo que ha hecho a través de una aparición en TikTok con El Sevilla.

“Ella es una monada de niña pero la cuestión de la edad... Si yo saliera con Ana sabría perfectamente que eso tiene fecha de caducidad”, dijo Bertín. Por supuesto, y no es para menos, estas palabras le han vuelto a situar ante los ojos de la opinión publica y no en el buen sentido, al parecer. “Si tú asumes que eso tiene fecha de caducidad y lo tienes asimilado, que vas a ser feliz con la chavala seis o siete meses, pues siete meses que yo lo paso fenomenal y ella lo va a pasar de miedo también”, agregó.

Cabe mencionar que Bertín ya sabe lo que es escuchar habladurías por la edad de sus relaciones, llegando a tal punto que su última esposa tiene 18 años menos que él y le saca más de 30 años de diferencia a Gabriela Guillén, la modelo con la que ha sido visto y relacionado en las últimas semanas. “Llega una chavalita con 20, 25 o 30 años menos y te revoluciona la vida hasta tal punto que tienes que frenar y pensar si te compensa o no te compensa. También, por consiguiente, sabes lo que le conviene o no le conviene a la otra persona”, continuó. “Yo jamás voy a hacer daño a nadie y prefiero cortar una situación cuando la cosa se empieza a complicar. Yo no quiero hacer daño ni sufrir, y si la relación tiene los días contados, pues se corta”.

Para terminar, sobre la supuesta relación de Bertín con Gabriela Guillén, él mismo ha comentado lo siguiente: “Se han tirado a la piscina sin agua. Me tengo que reír de esto. Es una amiga, como tengo otras amigas. Claro que he salido con ella, pero no es verdad que sea mi pareja”, se apresuró a zanjar el presentador. Según él, se había visto con la modelo “8 o 10 veces”, pero poco después la protagonista aseguró que habían sido “más de las que él dice”.

De todos modos, las redes sociales no han dejado pasar la oportunidad de hablar de las palabras compartidas por Osborne y poniendo el foco en la propia Gabriela, ya que lo que sea que haya entre ambos parece un hecho después de haberlos visto a menudo en las últimas semanas.