Cristinini sufre la traición de una amiga streamer: "Me pone a parir por la espalda"

Cristinini interrumpió sus vacaciones con un tweet que levantó todos los rumores Ahora que ha regresado a los directos, ha querido dar nuevos detalles sobre la situación

La polémica acaba llegando a cualquier sector. Durante muchos años, el mundo de los streamers y creadores de contenido, parecía librarse de polémicas y malos rollos. Sin embargo, estas últimas semanas ha habido varios focos sobre grandes personalidades de la comunidad. Esta vez la protagonista ha sido Cristinini, que interrumpió sus vacaciones con un tweet que levantó todos los rumores.

La streamer decía en su tweet: "Yo tratando de amiga y defendiendo a quien luego me pone a parir por la espalda... Es que ya me tengo que reír pa no llorar", expresaba con un emoticono irónico de risa. "El día que se caigan las caretas...", continuaba Cristinini.

Ahora que ha regresado a los directos, ha querido dar nuevos detalles sobre la situación. Por lo visto, se ha enterado gracias a unos amigos de verdad, que alguien a quien ella "consideraba una amiga", la ha traicionado. Resulta que a la cara le ha dicho una cosa y por la espalda otra "todo tiene dos caras" decía Cristinini.

Además, parece ser que esta persona se ha inventado cosas sobre ella, algo que considera de "ser una mala persona". Algunos de sus seguidores han querido investigar de quien habla y han descartado amigas suyas que hayan interactuado con Cristinini recientemente como puede ser Mayichi, Espe, AriGameplays, Gemita o LakshartNia.