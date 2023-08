Cristina Pedroche se abre sobre su recuperación postparto: "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental"

Cristina Pedroche vive una de sus épocas más felices después de haber dado a luz a su hija Laia el pasado 14 de julio El postparto le está trayendo alguna complicación en lo que está siendo un "aprendizaje constante"

Cristina Pedroche vive una de sus épocas más felices después de haber dado a luz a su hija Laia el pasado 14 de julio. La presentadora tuvo un parto natural sin complicaciones para el que estuvo preparándose. Sin embargo, el postparto le está trayendo alguna complicación en lo que está siendo un "aprendizaje constante" durante todo el proceso.

Pedroche está aprendiendo sobre la maternidad, sus cuidados y una nueva versión de sí misma. Hace unos días, comentaba el momento de inestabilidad en cuanto a sus emociones y miedos. Un proceso en el que ha decidido autocuidarse para darle a Laia su mejor versión. "Tengo que protegerme y cuidar mi salud mental, y no solo por mí, por mi hija. Necesito estar bien para ella".

En este sentido, la televisiva ha recuperado su pasión por el deporte. "En este postparto estoy aprendiendo mucho sobre mí misma y también estoy conociendo a la nueva mujer en la que me he convertido al ser madre. Con paciencia y amor todo saldrá bien", explicaba a sus seguidores, insistiendo en que "ya está saliendo bien" gracias a la ayuda especializada y la de su entorno.

"No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar estable. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué", confesaba la presentadora. "La niña es buenísima y casi ni llora, pero cuando lo hace siento que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía. Me da pánico salir", detallaba. "Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir", decía convencida.