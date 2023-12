Cristina Pedroche se abre en canal sobre la maternidad: su versión más íntima y valiente entre lágrimas

Cristina Pedroche ha ofrecido su versión más íntima durante una entrevista en 'El Novato', el programa de Antena 3 presentado por Joaquín En la misma, ha compartido su experiencia con la maternidad, el complicado postparto que ha tenido y sus desafíos emocionales

"Yo he tenido un postparto complicado en el que he llorado mucho, sigo llorando mucho, porque en el fondo es un duelo de la mujer que yo era a la que soy ahora", confesaba la comunicadora. Si bien se había preparado para la llegada de su primera hija, Pedroche admitía sentirse menos valiente de lo que había esperado.

"Pensaba que iba a ser más valiente. Con la niña me vine abajo y me daba mucho miedo todo", revelaba la presentadora. Pedroche tuvo una recuperación física extraordinaria, pero mentalmente fue más duro. "Físicamente, me recuperé enseguida, pero psicológicamente no estaba bien y yo estoy con una psicóloga haciendo terapia".

La presentadora reconocía que durante la maternidad se ha tenido que despedir de la mujer que era, para ofrecer una nueva versión: "Es un duelo". Sin embargo, no descarta volver a ser madre: "Ya tengo hasta el nombre", confesaba la conductora de 'Password'.