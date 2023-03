Cristiano niega las infidelidades: "Es falso y difamatorio"

El entorno del futbolista portugués rechazó las acusaciones sobre supuestos 'affairs' Dos mujeres aseguran que tuvieron relaciones con el luso

El entorno de Cristiano Ronaldo salió al paso de los rumores de infidelidad que rondan sobre el futbolista portugués. "Es falso y difamatorio", aseguró su portavoz a medios portugueses al conocerse la noticia.

Dos mujeres aseguran haber tenido relaciones con el jugador del Al Nassr. Daniella Chávez, influencer chilena, fue una de ellas: "Si alguien tiene sexo con otra persona que no es su pareja, pero es una persona libre de mente y cuerpo sin dar explicaciones, ¿Eso es infidelidad?¿Entonces con Cristiano somos infieles? Solo fue sexo y con permiso por mi lado, ¡de él no!", dijo.

La ex modelo de Playboy ha despejado así la polémica sobre lo sucedido con Cristiano Ronaldo. Ha declarado no poder seguir negando los rumores. Ante la avalancha de comentarios que recibió el tuit, la modelo no dudaba en responder y en defenderse de quienes la tachaban de estar mintiendo: "tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa".

La otra influencer, Georgilaya, es de origen venezolano y también aseveró haber tenido un encuentro sexual con CR7, pareja de Georgina Rodríguez actualmente. "Fue consensuado de mi parte, pero a pesar de eso me sentí manipulada, por la notoriedad y el poder de Cristiano", apuntó la mujer,