Cristian Suescun se abre sobre su madre: "Tiene un problema con el dinero muy gordo"

La situación familiar de Maite Galdeano y Sofía Suescun continúa empeorando. Cada día, las noticias en torno a la relación de ambas se vuelven cada vez más desesperanzadoras, pero ahora ha trascendido un paso más allá luego de que Cristian Suescun, hijo y hermano, respectivamente, hiciese acto de aparición en "¡De viernes!" para narrar su trágica versión de los hechos.

“Me dio de lado. Yo quería ir a visitarlas a ella y a mi hermana y ni me abría ni me cogía el teléfono. He sufrido mucho, me lo he comido solito, pero me he acostumbrado a tener una madre así: que me trate como una mierda, que me diga que soy una manzana podrida y que no tengo ni para comer no me ha gustado”, declaró Cristian en su primera intervención, corroborando posteriormente las versiones de su hermana y de su cuñado, Kiko Jiménez, sobre el tema. "Nunca ha pedido perdón", mencionó sobre su madre.

Cristian cuenta un oscuro suceso en el que su madre le interpuso una denuncia por supuestamente querer pegar a Sofía.



“Tiene un problema con el dinero muy gordo y puede que ese motivo sea una de las cosas que están pasando”, teorizó, aunque luego profundizó: "El verdadero trauma viene por su padre, Narciso. Ese hombre es el que le ha hecho ser así y os lo puede corroborar toda mi familia. Ese señor llegó a clavarle un zapato, medio tacón, en el cráneo, a mi madre. A mi tía, un tenedor en el muslo. Cada dos por tres tenía movidas y palizas en su trabajo. Era una persona mala y Maite se ha criado y ha chupado ese ambiente malo”.

El testimonio de Cristian Suescun ha acrecentado la empatía para con su figura y la de su hermana, en vista de todos los estragos que han sufrido con el paso de los años, aunque también se han presentado opiniones en redes sociales que lo tildan de oportunista por continuar atrayendo los focos hacia la situación.