Crecen las deudas de las monjas rebeldes de Belorado y surgen amenazas personales

Las ex clarisas de Belorado se resisten a abandonar el monasterio, después de haber acusado al Arzobispado de Burgos de "coacción". Las monjas han denunciado que el arzobispo tenía la intención de "asfixiarlas" económicamente. En este contexto, han salido a la luz las facturas que tenían pendientes, mientras que todavía no se ha producido ningún corte de suministros.

Las monjas rebeldes de Belorado han comunicado las "más de 20 facturas" y las "11 nóminas" que han recibido. Estos importes suponen un total de 44.800, siendo 9.800 euros de los sueldos y 35.000 euros de las facturas. De esta forma, Mario Icera y la comisión gestora desmienten a la exabadesa Laura García de Viedma.

La exlidera de las ex clarisas, había citado lo siguiente al colaborador de 'Todo es mentira', Pablo Collantes: "El Arzobispado de Burgos no está pagando desde el 4 de junio que intervino las cuentas. Nos han suspendido el servicio de mensajería después de 20 años. Los trabajadores están en una situación límite y no les han pagado los meses de mayo y junio".

El escrito enviado al periodista no terminaba en esta parte, y aseguraba que les habían cortado las líneas de teléfono tras "insistir personalmente en que nos amenazaban con el corte desde hace una semana. Han amenazado del corte de luz ya tres veces".