El corte de pelo antiedad de Aitana que ha revolucionado las redes

Aitana está en la cumbre del foco mediático, acaba de estrenar 'Los Ángeles' y ya se ha convertido en todo un hit mundial. Además, todo va viento en popa con su nueva ilusión, Sebastián Yatra, ya no se esconden de la prensa y vive su historia de amor.

Los cambios están cada vez más presentes en la vida de la cantante, para dar la bienvenida a la 'era alfa' se ha hecho un corte de pelo que ha estallado las redes. La melena extra larga, lisa y con flequillo recto era parte de la marca de la artista, pero desde hace unas horas, Aitana ha optado por un corte de pelo antiedad. Se acerca el verano y el calor y la cantante ha decidido renovar su imagen y hacerse un cambio radical.

Corte Bob con flequillo: el corte de pelo antiedad que luce Aitana

No todas nos atrevemos con un corte tan arriesgado, pero a Aitana no le ha temblado el pulso con la tijera. La catalana se ha decantado por el corte de pelo del momento, uno de los más buscados de la temporada primavera-verano. Un estilo que se caracteriza por un largo hasta la mandíbula con flequillo o no, que afina el rostro.

Además, se trata de un corte muy cómodo y fácil de cuidar: adiós a los eternos ratos de secador. Y da lo mismo, si lo llevas rizado o liso, porque el bob es una tendencia absoluta en cualquiera de sus estilos.

Los rostros ovalados, cuadrados, alargados y en forma de corazón son los que más agradecen este tipo de corte que equilibra mucho los pómulos. No será tan buena idea si tienes la cara muy redonda pues puede acentuar este rasgo, pero en general suele sentar muy bien.

Una larga lista de celebrities han apostado alguna vez por este corte tan juvenil: Victoria Beckham, Rihanna, Emma Stone, Zendaya o Lily Collins. El corte de pelo antiedad al que cada vez se suman más famosas.