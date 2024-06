La contundente respuesta de Alejandro Albalá sobre la infidelidad de Sofía Suescun: "Juro por Dios..."

En los últimos días, Sofía Suescun fue tendencia en redes sociales al confirmar que se besó con su excompañero, Logan Sampedro, cuando participó en 'Supervivientes'. En aquel momento estaba saliendo con Alejandro Albalá, que acaba de regresar a la pequeña pantalla.

Albalá se alejó del foco mediático y las producciones televisivas, convirtiéndose en estanquero en el barrio de Carabanchel. El exnovio de Sofía invirtió en este negocio con el dinero obtenido de sus participaciones en 'Supervivientes' y 'GH Dúo'. No obstante, ahora ha regresado a los platós como invitado de 'Socialité Club'.

Durante la entrevista con María Verdoy, presentadora, rompió su silencio y abordó los sentimientos hacia su ex pareja, Sofía Suescun, así como para su ex mujer, Isa Pantoja: "A Isa, al menos, le guardo cariño, pero a Sofía no, nada, es como si no hubiese existido en mi vida... Es como raro, juro por Dios que no le guardo resquemor, pero es que con Isa compartí casi cinco años y con Sofía solo fue uno. Yo también era muy joven, estaba perdido, no sabía muy bien... Es una persona a la que siento que casi no conozco".

Como no podía ser de otra manera, Abalá mostró su opinión sobre la reciente confesión de Sofía sobre su infidelidad con él: "No sé si eso fue verdad o fue mentira, no sé por qué me pasa esto con ella, pero es que me produce nada", explicaba a la comunicadora.