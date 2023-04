La contundente petición de Alessandro Lequio a Ana Obregón sobre su nieta Ana Sandra

Ana Obregón está en un apartamento de Miami cuidando de su nieta Alessandro no ha aparecido por el programa de Telecinco y se encuentra en Vigo

Ana Obregón ha causado una sucesión de debates y portadas desde que trajo a su nieta al mundo a través de gestación subrogada para cumplir la voluntad de su hijo, Aless Lequio. Esta práctica es ilegal en España y por ello, la actriz ha viajado hasta Miami para realizarla, donde se encuentra actualmente cuidándola en un apartamento que ha alquilado.

Por otra parte, su abuelo, Alessandro Lequio, se mantenía con cierta discreción hasta que ha trascendido una condición que habría impuesto a Obregón.

Según el programa 'Fiesta', su colaboradora Marisa Martín-Blázquez ha explicado que el Conde Lequio se habría mostrado contundente con Ana Obregón respecto un aspecto muy importante de su nieta recién nacida. Resulta que Lequio no estaría de acuerdo con la decisión de su expareja y según ha revelado la periodista "no quiere que lleve su apellido".Ana Obregón se ha mantenido firme al responder sobre esta cuestión, donde sus palabras al programa de Emma García han sido claras: "Su padre es un Lequio, no tiene nada que ver con Alessandro Lequio". Aunque no aclara si la petición de Alessandro es real, parece ser que llevará el apellido de Aless de cualquier forma.

Mientras se esclarece la polémica, Alessandro no ha aparecido por el programa de Telecinco esta semana y se encuentra en su refugio de Vigo, donde ha viajado con su mujer e hija esta Semana Santa.