El consejo de una chica que da positivo en un control de alcoholemia sin haber bebido

Aunque no es lo más habitual, hay ocasiones en las que dar positivo en un test de alcoholemia no implica que el conductor haya bebido. Al menos eso es lo que sacamos en conclusión de la historia de una chica que se sometió a una prueba en un control rutinario, dio positivo y aseguró no haber bebido antes de coger el vehículo. ¿Cuál pudo ser la razón detrás de este resultado?

Tal y cómo explica @sotirules en su cuenta de TikTok, un agente de la Guardia Civil detuvo su vehículo para hacerle una prueba de alcoholemia. Para sorpresa de la chica, dio positivo, aunque con un valor lo suficientemente bajo como para ser multada: 0,11. El impacto que le produjo tal afirmación del agente le hizo responderle y cuestionar el resultado porque tan solo bebió agua en el trabajo y había madrugado.

Finalmente, el agente accede a repetirle la prueba de alcoholemia y vuelve a dar positivo, en este caso 0,10. La cuestión del positivo era la comida: "¿puede ser que la gente picada la hiciese con cerveza y de positivo por eso?".

El debate que genera la creadora de contenido es qué hubiera ocurrido si por la comida hubiera dado positivo en una cifra mucho más alarmante, como 0,40 o 0,50: "os juro que el guardia se tuvo que reír conmigo y de mi porque se me quedó una cara de penca...".