Raquel Reitx destapa el método que usan los grandes futbolistas para ligar : "Lo tienen pactado"

La influencer ha desvelado el truco secreto de los jugadores Una acción que se repite en casi todos los casos

Hace años que Raquel Reitx, entró de lleno en el mundo de las redes sociales y actualmente cuenta con más de 500.000 seguidores en Instagram. La influencer bilbaina también participó en 'El podcast de Druni' con Bernardo Casp donde habló de asuntos relacionados con las agencias y otras anécdotas personales que destapaban historias con varios futbolistas.

Durante la charla Bernardo le preguntó si sus redes sociales le habían ayudado a ligar o si había muchas personas interesadas en conocerla, a lo que Reitx contestó: "Te habla mucha gente, te hablan muchos futbolistas..." dijo en el podcast que se emite en YouTube, y destacó que existe un patrón entre todos los jugadores de fútbol para ligar.

La forma más común de los futbolistas para ligar

En el podcast el presentador quiso saber un poco más y Raquel contó la teoría a la que había llegado después de recibir varios mensajes: "Creo que en los vestuarios tienen directamente pactado cómo hacerlo. Todos hacen lo mismo. Envían un 'fueguito', pero no reaccionan al storie, sino que lo envían. Si no les contestas, lo borran. Siempre lo mismo", afirmó la joven.

Una estrategia que al presentador le pareció 'poco' elaborada y Raquel afirmó entre risas: "Son futbolistas", dejando ver que por el hecho de dedicarse al fútbol, los jugadores piensan que automáticamente recibirán respuestas positivas.

"Si lo hacen así es porque les estará funcionando", añadió Bernardo, a pesar de haberse encontrado con algunos jugadores en las redes, Reitx admitió que nunca había tenido una cita con un futbolista y que tampoco le llamaban la atención:

"Yo nunca he sido de ligar por redes sociales. De hecho, con quien he estado, los he conocido antes en persona que en redes. No se me da muy bien. Además, me cuesta contestar en WhatsApp, cómo no me va a costar responder a mensajes directos", concluyó.