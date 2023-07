¿Conocías ya esta función oculta de la tapa de la nevera de playa?

Para esto sirve el agujero que tiene la tapa de la neverita Aunque el truco es muy útil, hay quienes le ven el punto negativo

En casi todos los objetos que tenemos todo el mundo en nuestras casas hay pequeños agujeros o partes extrañas que no parece que tengan ningún propósito más allá del decorativo, e incluso a veces ya damos por sentado que es así porque no nos interesamos por ver si tiene alguna otra función. Pues bien, uno de estos casos se da con las tapas de las neveritas de playa típicas, las que usamos para llevarnos nuestra comida y bebida fría cuando nos vamos a dar un baño.

Y es que al parecer, muchas neveritas tienen en la tapa una especie de agujero tapado con una boquilla de plástico que podemos retirar si queremos, aunque no parece que tenga mucha utilidad. Pero lo cierto es que en realidad este pequeño agujero sirve para que podamos meterle agua dentro, para después congelar el agua almacenada dentro de la tapa en el congelador, y que así nuestra comida y bebida se aguante fresca aún más tiempo en la neverita.

Este truco tan curioso se ha hecho muy famoso últimamente por Tik Tok, ya que mucha gente ha estado compartiendo su reacción al enterarse de que la tapa de la neverita de playa tiene esta particular función secreta. Claro está que aunque muchos opinan que este truco puede ser muy útil, hay otros usuarios que consideran que a la hora de ponerlo en práctica puede que no tenga un resultado tan positivo como se espera.

Y es que algunos usuarios han opinado que es posible que meter agua en la tapa y congelarla no sea tan buena idea debido a que el hecho de que en el interior de la tapa haya aire (y no agua) es lo que permite que la temperatura permanezca baja. Otros también han destacado el considerable aumento de peso que tiene la neverita si decidimos realizar este truco, por lo que claramente no todo es positivo, pero aun así sigue siendo un truco bastante interesante.