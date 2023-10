El motivo por el que los taxis de Barcelona son amarillos y negros

Barcelona prescinde de los colores habituales en otras ciudades (blanco, sobre todo, en España)

Los taxis son una parte fundamental de la vida urbana en muchas ciudades de todo el mundo, y Barcelona no es una excepción. Sin embargo, lo que hace que los taxis en Barcelona sean únicos es su característico color negro y amarillo. Este distintivo es inmediatamente reconocible para residentes y visitantes por igual. ¿Te has preguntado en alguna ocasión por qué son de este color, y no blancos como en la mayoría de grandes ciudades de España?

El origen de los colores negro y amarillo en los taxis de Barcelona se remonta a la década de 1920. En ese momento, el Ayuntamiento de la ciudad decidió regular la industria de los taxis y establecer un sistema de licencias para los conductores. Como parte de esta regulación, se implementó un código de colores para los vehículos de alquiler con conductor en función al precio por kilómetro recorrido.

El servicio más barato era el de los vehículos con línea blanca; los de línea roja eran los siguientes, después los de la línea amarilla y finalmente los de la línea azul, los taxis más caros de todos.

En ese inicio, los taxis no eran negros, pero sí que implantaron la línea de color. No fue hasta 1929 cuando descubrimos el auténtico origen del color negro: empezó un fuerte conflicto por la competencia por la existencia de varias tarifas entre compañías de taxis. Fue entonces cuando el Ayuntamiento fijó como precio único el que correspondía a los vehículos con franja amarilla.

Esto ocurrio en 1934, combinando la franja amarilla con el negro como ya ocurre en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, Buenos Aires y Rosario.