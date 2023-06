Sale a la luz el rostro del novio de Ana María Aldón después de que les pillaran dando un paseo

La diseñadora ha asegurado que es muy feliz con su nuevo novio y que no piensa revelar su identidad "Me hace sentir que soy la mujer de su vida", afirma Ana María Aldón

Ha pasado medio año desde que Ana María Aldón firmaba su divorcio con el que ahora es su exmarido, José Ortega Cano, pero hace unos días confirmaba públicamente que había conocido al hombre que le ha devuelto la sonrisa y le ha demostrado que siempre es posible volver a enamorarse. No sabemos muchas cosas sobre el que es su nuevo novio, ya que la diseñadora no ha querido revelar muchos más detalles, pero en Telecinco han podido captar algunas imágenes de la pareja mientras daban un paseo.

"Estábamos haciendo guardia en su casa y apareció un hombre muy apuesto en un coche de alta gama, Ana María se montó feliz de la vida y se fueron a hacer algo de compra y después a tomar algo, durante una hora no pararon de hablar, hacer manitas y darse cariño", explicaba uno de los periodistas que participan en 'Fiesta', el programa de Emma García en el que Aldón también es colaboradora.

Además de las declaraciones de los periodistas, también hemos podido escuchar la opinión de Ana María Aldón sobre el tema, y además ha respondido a algunas de las preguntas que le han hecho los periodistas sobre su nueva relación amorosa. Eso sí, lo que tiene muy claro es que no va a revelar cuál es la identidad del hombre que la hace feliz: "No sé por qué tenéis tanto interés en que diga su nombre. No lo voy a decir porque es una persona anónima y hay que respeta su decisión", ha dicho la diseñadora en el programa, y también ha querido agradecer todas las felicitaciones.

Además, Ana María le confesó a Emma que estaba totalmente enamorada y encantada de contar con la compañía de este nuevo hombre: "Es muy guapo, eso es indiscutible, lo es. Tiene los ojos azules, como el cielo y la edad para mí es perfecta, poco más de 50 años". También destacó que es muy guapo, deportista, inteligente, y que le hace sentir que es la mujer de su vida, por lo que parece que están totalmente enamorados.