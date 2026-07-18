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Confirmado por el BOE: nueva normativa sobre la profundidad de los neumáticos con multas de hasta 500 euros

La falta de afirmación en la legislación generaba discrepancias entre los transportistas y los agentes de tráfico

Nueva norma para camiones y autobuses: los neumáticos deberán tener al menos 1 milímetro de dibujo

Nueva norma para camiones y autobuses: los neumáticos deberán tener al menos 1 milímetro de dibujo

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Recientemente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la modificación del Anexo VII del Reglamento General de Vehículos. La normativa incorpora múltiples cambios sobre la legislación sobre neumáticos, una reforma que celebran algunas de las marcas más reconocidas del sector.

El nuevo reglamento establece, entre otros cambios, una profundidad mínima de 1 milímetro en las ranuras principales de rodadura para los neumáticos de autobuses, camiones y remolques pesados. En este sentido, la multinacional de neumáticos premium Continental ha compartido un comunicado.

"Esta medida, que entró en vigor el pasado 30 de mayo, pone fin a una gran laguna legislativa que el sector del transporte y los fabricantes de neumáticos venían reclamando desde hace décadas", aseguró la compañía.

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DGT / Archivo

Hasta ahora, la normativa española exigía un mínimo de 1,6 mm para vehículos ligeros de hasta 3,5 toneladas. No obstante, no fijaba ninguna cifra para los vehículos pesados. En su lugar, el texto legal se limitaba a exigir que presentaran que los neumáticos presentaran 'dibujo'.

De esta manera, la falta de afirmación en la legislación generaba discrepancias entre los transportistas y los agentes de tráfico. Al no haber una medida, se trataba de una situación interpretable para los agentes, que debían determinar si los neumáticos cumplían o no con las condiciones de seguridad exigidas.

Según los resultados del último informe realizado por Continental y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), los datos muestran que el 83% de los encuestados considera que el aspecto del neumático más importante para la seguridad es la profundidad del dibujo.

Neumáticos sin uso acumulados en un taller de reparación de vehículos de A Coruña. RUEDAS

Neumáticos sin uso acumulados en un taller de reparación de vehículos de A Coruña. RUEDAS / LA OPINIÓN / LOC_EXT

Como ha ocurrido, más del 57% de los consultados estaría a favor de una profundidad mínima obligatoria. Por este motivo, Continental considera que este cambio en la norma es "de vital importancia para el sector, tras muchos años de espera y reivindicaciones ante el Ministerio y la Dirección General de Tráfico (DGT)".

En este contexto, el fabricante afirma que "con esta actualización, España se alinea finalmente con los requisitos técnicos exigidos en los países europeos". En caso de incumplimiento del 1 mm de profundidad, se sancionará con una multa de 200 euros por cada neumático defectuoso.

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Además, si el vehículo (camión de más de 7.5000 kg o autobús) presenta tres o más neumáticos en mal estado en condiciones de meteorológicas adversas, el conductor podría recibir una denuncia por conducción temeraria. Esta sanción conlleva la retirada de 6 puntos del carnet de conducir y 500 euros de multa.

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