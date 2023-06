No confíes en estos trucos para pasar la ITV: ¡No funcionan!

La Inspección Técnica de Vehículos es necesaria para comprobar el estado general de tu coche y asegurar que supera los requisitos mínimos para circular Algunos usuarios intentan pasar esta prueba solucionando los desperfectos de su coche con algún "apaño" de última hora

La Inspección Técnica de Vehículos es necesaria para comprobar el estado general de tu coche, como los elementos de seguridad, y así asegurar que el vehículo supera los requisitos mínimos para circular sin peligro por las carreteras españoles. Sin embargo, algunos usuarios intentan pasar esta prueba solucionando los desperfectos de su coche con algún "apaño" de última hora.

El 25% de los vehículos obligados no superó la ITV en 2021 y el 18,5% no aprobó la primera inspección. Según las cifras que ofrece la Inspección Técnica de Vehículos, las furgonetas y los camiones son los que peores porcentajes presentan, con un 28,9% de vehículos que no superan la ITV. Por otro lado, quienes registran el menor porcentaje son los taxis y ambulancias, acumulando un 12,3% de rechazo.

Algunos conductores intentan arreglar de forma casera algunos desperfectos del coche para pasar la ITV y así, ahorrarse la visita por el talle. Sin embargo, los técnicos cada vez son más difíciles de engañar y se han encontrado todo tipo de chapuzas. Entre los arreglos más comunes está coser el cinturón de seguridad intentando evitar comprar uno nuevo. Otros intentan ocultar el testigo del airbag colocando cinta aislante en el cuadro de mandos.

También se ha intentando pasar la ITV sin airbags laterales, después de saltar en un incidente este conductor no se molestó en reemplazar las bolsas. Además, los técnicos cuentan que en otra ocasión un coche intentó pasar la ITV con unas ruedas desgastadas y deformadas que acumulaban más de 360.000 kilómetros. Aunque estas anécdotas puedan resultar curiosas, son altamente peligrosas para los usuarios y el resto de conductores. Quiénes realizan estas prácticas arriesgan su vida y las de los demás.