Esta jubilada deja perpleja a su cita en 'First Dates': "En el sexo llegas a tanto disfrute que te desmayas"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Andrés y Cati han ido esta noche a 'First Dates' en búsqueda del amor. Los dos solteros venían de Barcelona, en una etapa de su vida dónde la jubilación les ha dejado mucho tiempo libre y buscaban a alguien para compartir su día a día.

Andrés es un hombre tradicional, que busca una mujer con la que compartir el resto de su vida, y Cati, en cambio, quiere diversión y un buen bailarín que le acompañe a la pista en los fines de semana.

La cena entre ellos, ha ido bien, pero la chispa de Cupido no terminaba de saltar. A pesar de ello, Andrés se ha atrevido a ir un poco más allá y preguntarle a Cati por su vida sexual, a lo que ella no ha dudado en decir: "En lo sexual soy como un Stradivarius, dependo de quién me toque" una confesión que ha impactado a su soltero.

Y a lo que Cati ha añadido: "He tenido muy buenos músicos en mi vida y he disfrutado mucho del sexo". Y ha añadido, "hay un punto en el que llegas a tanto disfrute que te desmayas". Una conversación que le ha sacado los colores a Andrés y que ha hecho que todavía quisiese decantarse más por el sí en la decisión final.

Tras acabar de degustar el menú, la pareja se ha dirigido al confesionario de 'First Dates' para dar su decisión final: Andrés lo ha tenido claro definitivamente sí quería una segunda cita con Cati, pero en cambio para ella Andrés no ha sido el indicado y se ha quedado en la 'friendzone'. Un rechazo a cámara lenta y con música de violín para despedir a la pareja.