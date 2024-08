La sorprendente confesión de Álvaro Muñoz Escassi sobre María José Suárez en ‘TardeAR’

Álvaro Muñoz Escassi, a sus 50 años, se ha convertido en el centro de atención mediática este verano, pero no por razones que él hubiera preferido. Su relación de tres años con María José Suárez, una de las modelos más conocidas de España, terminó abruptamente cuando se reveló un romance con una mujer llamada Valerí. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular rumores sobre otra relación con la actriz Hiba Abouk. Este triángulo amoroso ha mantenido en vilo a la audiencia, convirtiéndose en el culebrón del verano.

Tras el escándalo, Escassi decidió mantener un perfil bajo, pero finalmente rompió su silencio al ser contratado como colaborador en 'TardeAR', el nuevo programa de Ana Rosa Quintana. En su primera intervención, admitió que no se siente orgulloso de sus acciones. "Me gustaría sentirme orgulloso, pero no es el caso", confesó, con un tono de arrepentimiento. Reconoció que ha sido una etapa difícil, pero asegura que ha recibido mucho apoyo de sus amigos y seres queridos: "La gente que me quiere me quiere más", afirmó.

Durante su intervención, Escassi reflexionó sobre las relaciones y la forma en que cada persona maneja sus propias vivencias y decisiones. Aseguró que, a lo largo de su carrera televisiva, nunca ha hablado mal de una pareja o de alguien cercano, y resaltó la importancia de respetar las versiones y sentimientos de los demás. "Podéis mirar mis entrevistas. Cuando hablo mal de mí me lo como porque hay que entender que la otra persona lo hace lo hace por un motivo", señaló, haciendo hincapié en que, aunque admite sus errores, nunca lo ha hecho con malicia.

Finalmente, el exconcursante de 'MasterChef Celebrity' reconoció que, aunque es consciente de sus imperfecciones y de que ha cometido errores en el pasado, no se arrepiente de sus decisiones. "Seguro que el culpable soy yo, no soy santo. No soy la mejor persona del mundo", expresó con sinceridad, agregando que las relaciones siempre son complicadas y que la culpa nunca recae exclusivamente en una persona. Finalmente, ante la pregunta de si estaba enamorado, Escassi respondió con un enigmático "siempre".