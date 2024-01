Conducir así puede costarte una multa que no te vas a esperar para nada

La DGT y la velocidad van de la mano, no solo como sinónimo de multas y castigos económicos, sino también como un factor que puede afectar el carné de conducir. No obstante, la sorpresa llega al descubrir que no solo las velocidades elevadas pueden generar sanciones, sino también las velocidades mínimas. Cuando no se cumple con el límite inferior establecido, la multa y el castigo económico no son insignificantes, a pesar de no restar puntos del carné.

Aunque la DGT ha enfocado sus esfuerzos en destacar la importancia de respetar las velocidades máximas, la realidad es que ir demasiado despacio puede ser igualmente peligroso. Esta perspectiva llevó a la eliminación de la excepción que permitía superar en 20 km/h el límite máximo de la vía. La discusión se centra en que adelantar en sentido contrario presenta un riesgo mayor que rebasar ligeramente los límites de velocidad.

La velocidad en carretera no solo se trata de mantenerse dentro de los límites máximos recomendados, sino también de no entorpecer la circulación sin justificación. Circular por debajo de los límites mínimos, especialmente en autopistas y autovías, puede crear situaciones de riesgo. La normativa establece multas de 200 euros por incumplir estos límites, pero a diferencia de otras infracciones, no conlleva la pérdida de puntos del carné.

En situaciones de emergencia que obliguen a circular a una velocidad anormalmente reducida, la normativa exige abandonar la autopista o autovía por la primera salida. El incumplimiento de estas normas se considera una infracción grave, pero la ley no especifica la pérdida de puntos. Con esta información, conducir con mayor seguridad se vuelve crucial para evitar no solo multas, sino también situaciones de riesgo en la carretera.