Esta es la condición de 'Supervivientes 2024' para pagar el sueldo a sus concursantes

La próxima edición de 'Supervivientes 2024' comienza este próximo jueves, 7 marzo. Los participantes ya se encuentran en Cayos Cochinos, Honduras, donde vivirán una emocionante experiencia. Además de la aventura, los concursantes recibirán un llamativo sueldo, pero para cobrarlo deberán cumplir la única condición de la organización.

Con relación a su cercano estreno, el programa de Telecinco 'Vamos a ver' ha compartido alguno de los detalles más importantes de la edición. El colaborador Pepe del Real ha comenzado hablando sobre el popular salto en helicóptero con el que comienzan el concurso. En este caso, comentaba sobre Carmen Borrego que "el helicóptero será la prueba de fuego para ver si esta mujer acaba saltando o la tienes que llevar de nuevo al hotel".

Por otro lado, la colaboradora y ex concursante de 'Supervivientes', Isabel Rábago, ha comentado que este momento es determinante. "Va a saltar, porque si no saltas, no cobras. Hasta que tú no saltas, tú no eres superviviente. Entonces tú por lo menos saltas y cobras", expresaba la colaboradora sobre la condición de la organización para pagar a sus concursantes.

Es importante destacar que los participantes de 'Supervivientes' reciben un salario semanal. Este sueldo se gestiona antes de que comenzar el concurso, según el caché de cada participante, debido a la popularidad o el juego que pueden dar en el programa.