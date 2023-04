Una concursante de 'La isla de las tentaciones' hace público su embarazo

Un embarazo buscado que según los médicos parecía imposible La noticia ha desatado la locura en las redes

La familia de 'La isla de las tentaciones' aumenta, una de las participantes que fue a 'La isla' con su pareja, ha anunciado que está embarazada de nuevo.

La concursante participó en la quinta edición del programa con su pareja: Mario González. Hablamos de Laura Casabela que acudió a República Dominicana, para recuperar la confianza en su chico, que se vio totalmente rota.

Ahora Laura, ha desatado la sorpresa, al enseñar a sus seguidores un test de embarazo positivo junto a su nueva pareja Cristian Llorca en la plataforma Mtmad: "No pensaba contarlo" ha empezado diciendo la exconcursante.

“Llevo un tiempo que por redes sociales estoy un poco más inactiva de lo normal... He comentado en varias ocasiones que me encontraba un poquito mal y hay algunos de mis seguidores que me conocen un poco que han sabido de qué va esto. Bueno, tema anímico y de salud no me encontraba en mi mejor momento...”, mientras que decía estas palabras a Laura se le escapaba una sonrisa nerviosa al mirar a su pareja.

Sin poder aguantar más la expectación, enseguida contaron hasta tres y anunciaron a la vez la noticia, aunque la falta de ensayo provocó que cada uno dijese una cosa diferente: "Vamos a ser papás" afirmó Christian y Laura gritó emocionada: "Estoy embarazada".

Con el test de embarazo ante la cámara, para enseñar el positivo, la pareja anunciaba al mundo que tendrán un hijo.

Un embarazo que no ha sido fácil para la pareja: “Tuve que dejar mis pastillas anticonceptivas por un problema que tenía, tuve que hacer un descanso para que me bajara mi regla natural y empezar a volver a tomármelas el primer día de regla".

A su lado, Cristian recordó que los médicos le habían dicho que durante el descanso en esa ingesta de anticonceptivas era prácticamente imposible que se quedara embarazada, pero solo tardó “15 días” desde que dejó de tomarlas hasta que se quedó en estado.