Un concejal asturiano del PSOE dimite tras chocar con su coche contra una casa y un vehículo de miembros del PP

Las personas que ocupan un cargo público tienen la responsabilidad de representar a su partido y dar un buen ejemplo a los ciudadanos. Dicho esto, hay ocasiones en las que estas personas se encuentran en situaciones que pueden resultar difíciles de creer debido al enorme contraste con su posición en la política.

Uno de los casos más surrealistas de este tipo de situaciones se ha dado en Ibias, una pequeña localidad asturiana. En este municipio un concejal del PSOE ha presentado su dimisión inmediata tras un vergonzoso incidente. Y es que, el edil habría estrellado su coche contra una casa y un vehículo de dos miembros del Partido Popular que viven en el mismo municipio.

Dicho esto, el político emitió inmediatamente un comunicado en el que presentaba su dimisión inmediata y se disculpó, señalando que fue: “un accidente del que asume toda la responsabilidad”. Además, también afirmó: “Lo he trasladado de forma personal a las personas afectadas, a las que he pedido disculpas de forma expresa y con las que me he comprometido a asumir los gastos económicos ocasionados por los desperfectos causados. Unas disculpas que extiendo de forma pública a todos los vecinos y vecinas de Ibias"

El comunicado terminaba con las siguientes palabras, con las que presentaba su dimisión del cargo: "En todo caso, asumo mi responsabilidad política de lo sucedido y asumo mis responsabilidades con mi partido, el PSOE. Por ello, presento mi dimisión inmediata de mis cargos orgánicos e institucionales en el seno del Ayuntamiento de Ibias y de la Agrupación Socialista de Ibias".