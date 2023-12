Así compuso 'El Arrebato' el himno del Sevilla FC: "Lo escribí en tres horas"

Francisco Javier Labandón Pérez, más conocido como 'El Arrebato', es un cantautor español de rumba-pop y flamenco. El cantante estrena nuevo álbum y gira por España y América, y con motivo de su lanzamiento, ha dado una entrevista al 'Diario As', en el que ha revelado como compuso uno de los himnos más populares del mundo del fútbol.

La periodista Carmen Colino, preguntaba al cantante como sucedió la oportunidad de componer el himno del Sevilla Fútbol Club, en una época donde no era tan común que los cantantes hicieran este tipo de trabajos. "Pues sí fui un poco el pionero... Se ha convertido en un ritual. Yo no me lo esperaba, pensé que iba a ser una anécdota. La gente se piensa que me lo encargaron, a mí no me lo encargó nadie. Yo me ofrecí porque se abrió como un concurso para el himno del Sevilla.", empezaba diciendo el andaluz.

"Estando en un centro comercial, yo tengo un amigo en discos que es muy sevillista y me dice que estuvieron Del Nido, Pepe Castro, Vizcaíno, que era el director de marketing. "Están buscando un himno para el centenario que es dentro de dos años", me dijo. Te hablo de 2003, yo en plena vorágine de 'Búscate un hombre que te quiera'. Habíamos vendido un millón y medio de discos y estaba en un buen momento. Y me dice "¿Por qué no haces tu un himno, tú que eres muy sevillista? Y yo le dije, eso está adjudicado antes de hacerlo. No creía en esas cosas. Pensé: "eso lo hará César Cadaval", explicaba El Arrebato, remontándose a toda la gestión.

Sin embargo, a pesar de lo que podía parecerle en un primer momento, la memoria de su padre le dio el empujón para probar suerte. "Me monto en el coche y pienso en mi padre que era muy sevillista y futbolero. Tenía la ilusión de que un hijo le saliera futbolista y a mí se me daba bien. He jugado muy bien. Estuve en los alevines e infantiles del Sevilla, jugaba de interior izquierda y él me decía "yo te tengo que ver meter algún gol". Perdí a mi padre con 12 años y estando en el coche 'parecía' que llevaba a mi padre de copiloto que me decía: "Haz el himno del Sevilla, que tú lo vas a hacer divino".

A pesar de éxito, el himno tardó en componerse mucho menos de lo que uno pensaría. "Lo escribí en tres horas. Empecé a las 12 de la noche y lo terminé a las 3 de la mañana. Fue una fuente de inspiración". Cuando el club le comunicó que su canción había sido escogida por unanimidad, se acordó de su padre. "Mira que golazo acabo de marcar en el Sánchez Pizjuán".