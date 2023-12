Compra juguetes de colección en Barcelona con esta pop-up que abre solo en Navidad

Este local se ubicará en la planta 0 del centro comercial Arenas

Si te gusta comprar juguetes de colección y estás (o eres) en Barcelona, está de enhorabuena esta Navidad: el Centro Comercial Arenas ha inaugurado esta semana un nuevo local temporal, una pop-up, conocida como el Reino de los juguetes. Se sitúa en la planta 0 del edificio y estará abierta durante las semanas que dure la temporada navideña.

Es la ocasión perfecta para comprar esos juguetes que faltan en tu colección porque Reino de juguetes, con presencia tanto en Barcelona como en Madrid, es un conjunto de tienda temáticas en el que encontrarás figuras, funko, disfraces, camisetas exclusivas, pósteres, libros, complementos... Y no solo para los fans de los cómics, videojuegos o películas; también para coleccionistas.

Reino de los juguetes se creó en 2020 y desde entonces se ha transformado en toda una referente en el mundo del ocio y entretenimiento.

Si no estás en Barcelona y no tienes cerca una pop-up de la marca, puedes aprovechar su página web para comprar ese juguete que se te resiste, ese producto con el que conquistar en la época de Navidad. No obstante, es la mejor época para echar un vistazo a su amplio catálogo porque ahora que tienes que hacer regalos, en él encontrarás opciones para todos los gustos.