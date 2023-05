Comparte todos los comentarios que le deja la gente en BlaBlaCar y se hace muy viral

"Nadie jamás podrá bajarme la autoestima gracias a las valoraciones que me deja la gente en BlaBlaCar" Otros usuarios de Twitter han compartido algunos de los comentarios que han recibido ellos

Ya sabemos todos muy bien que a día de hoy, y desde hace ya bastante tiempo, las redes sociales son más que importantes en nuestra rutina diaria, ya que nos pueden servir para entretenernos, informarnos y, entre otras cosas, compartir detalles de nuestro día a día, como si de un diario personal se tratara. Eso sí, este diario personal lo puede ver todo el mundo, en el caso de que esa sea tu intención, claro.

Todos sabemos que las redes sociales pueden ofrecernos momentos muy positivos y otras no tantos, la verdad. Por suerte, en este caso, os venimos a hablar de un caso bastante más que positivo para la protagonista de este post. Concretamente, la usaría de Twitter, llamada @esthreees, no para de acumular 'me gusta' en un tuit en el que ha compartido varias de las opiniones que le dejan algunas personas en la plataforma BlaBlaCar, la cual se usa para compartir coche en viajes.

como vas a decir que soy UN CIELO PERO COMO VAS A SER TAN MAJO — esthrés (@esthreees) 25 de abril de 2023

"Nadie jamás podrá bajarme la autoestima gracias a las valoraciones que me deja la gente en BlaBlaCar", ha escrito junto a un pantallazo en el que se ven las valoraciones. "Excelente. Chica puntual y habladora. Muy recomendable. Hace que un viaje largo pase enseguida", dice uno de los comentarios que ha recibido la protagonista de nuestro post.

Como decíamos, este no ha sido el único y la chica no ha dejado de recibir 'me gusta' a los comentarios que ha compartido en Twitter, como este, por ejemplo: "Un cielo. Conversadora, simpática y divertida. Para repetir". Evidentemente, este tuit ha generado muchas reacciones, tales como las siguientes, que son con las que os vamos a dejar para terminar con esta publicación:

en vinted tambien dicen k soy genial persona https://t.co/nZwbUhRNOt pic.twitter.com/4feSe4YmYi — fabian el mejor tete (@vareeelaa) 26 de abril de 2023

la mejor valoración me la llevé yo… ignacio un máquina 🫶🏼 https://t.co/mT8qkSa7aG pic.twitter.com/sBFOEBBCH3 — maría quintero (@mariaqquintero) 26 de abril de 2023

same con mis casi 50 reseñas de 5 estrellas en wallapop https://t.co/UOLuegnW6S — eustaquio habichuela (@elduendeputo) 26 de abril de 2023

recordando cuando un conductor me puso 5🌟 y puso que era muy simpática,puntual, q se viajaba conmigo muy agusto….me pase todo el viaje durmiendo ósea TODO pero q majo muchas graciasss https://t.co/ulwWS4v8Iw — AINA🦂 (@ainarazb) 25 de abril de 2023