No cometas este error si vas a comer sushi

No deberías hacer esto si vas a degustar este plato La comida japonesa está cada vez más de moda

Hoy en día el sushi se ha convertido en uno de los platos internacionales con más presencia en todo el mundo. Prácticamente podemos contar con un restaurante de comida japonesa en todas las ciudades de España y el resto del mundo.

Si bien es cierto, acostumbran a sufrir algunas variaciones en las recetas originales para acercar las piezas a la comida occidental y caemos en algunos errores que desde luego, no deberíamos cometer.

El primer error de todos requiere algo de entrenamiento para corregirlo. Se trata de la utilización de los característicos palillos de madera, debemos acostumbrarnos cuanto antes a ellos y no utilizar bajo ningún concepto el tenedor. Otro de los errores más comunes es abusar de la salsa de soja, no todas las piezas de sushi tienen que mojarse en salsa y de hacerlo, debes mojar levemente la pieza de pescado y no el arroz.

Otra cosa con la que también debemos controlar la cantidad es con el Wasabi, además de afectar al gusto del sushi esta pasta verde es muy picante, por lo que conviene consumirla con cuidado. Solemos mezclarlo con la salsa de soja, pero los expertos recomiendan no hacerlo.

Por último, un consejo evidente pero que podría sorprendernos con la cantidad de gente que comete ese error. De ninguna manera hay que separar el arroz del sushi, la pieza está diseñada y cocinada para consumirla en conjunto, así que no separes los ingredientes y disfruta de este manjar en su totalidad.